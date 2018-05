Gli infermieri non ci stanno «I turni di lavoro sono massacranti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICATREVISO «Valorizzare le professionalità degli infermieri allargando il loro campo d'azione avrebbe anche senso. Il punto vero è che non sarà pensabile nulla del genere fino a quando gli infermieri saranno sottoposti a turni e carichi di lavoro massacranti come accade oggi». Guerrino Silvestrini, segretario veneto di Nursing Up, il sindacato degli infermieri, risponde così all'appello lanciato da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, che punta ad affidare a infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia...