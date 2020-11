IL DIALOGO

BELLUNO L'accusa: «Siamo stati lasciati soli e scaraventati da un reparto all'altro senza informazioni». La replica: «Abbiamo fatto il possibile: è da maggio che ci sono corsi di aggiornamento online». Botta e risposta tra Nursing up, il sindacato degli infermieri, e l'azienda sanitaria bellunese. Al centro del dibattito ci sono coloro che, ogni giorno, combattono il virus in prima linea insieme ai medici. Ossia gli infermieri. La sensazione, in questa seconda ondata di contagi, è che il personale sia già arrivato al limite: «Sicuramente da un punto di vista psicologico spiega il sindacato C'è troppo stress. Devi stare attento a non sbagliare nulla per non inquinarti. E quando arrivi a casa c'è la preoccupazione di portare il virus tra i familiari».

Il sindacato degli infermieri esprime dubbi sulle modalità di gestione dell'emergenza. «Programmazione? Potrei togliere la parola dal vocabolario ironizza Lorella Vidori, di Nursing up Per non parlare dell'informazione. Non è stato detto nulla ai lavoratori. Anzi sono stati chiamati all'improvviso: Domani sei nel reparto covid a Belluno. E, dal Cadore o dall'Agordino, sono stati scaraventati in realtà completamente diverse». A questo problema se ne aggiunge un altro: la mancanza di personale. Quanto ai neo-assunti «bisogna insegnargli tutto e si perde ancora più tempo». Per Lorella Vidori la soluzione sarebbe quella di «usare tutto il personale a rotazione per dare respiro a ciascun lavoratore». Oltre a «informarli per tempo su cosa sta succedendo e perché sono state prese certe decisioni. Anche noi sindacati siamo rimasti all'oscuro di tutto».

Il malcontento, in alcuni reparti, è palpabile. Alex (nome di fantasia per tutelare il lavoratore, ndr) è un infermiere che lavora all'ospedale di comunità di Agordo. Dal giorno in cui sono state sospese le attività ospedaliere non indifferibili è stato trasferito nell'ala covid della struttura insieme a quasi tutti i colleghi di Ortopedia e Chirurgia. «C'è uno stress psicologico notevole racconta Quest'ondata è peggio della prima perché non abbiamo avuto il tempo di riprenderci. A marzo avevamo i volontari e le energie erano indirizzate esclusivamente verso un'emergenza che non si conosceva e che era arrivata all'improvviso». A ottobre l'effetto novità non c'è stato. Però è subentrata la frustrazione. Alex spiega che si sono dovuti riorganizzare «da un reparto che funzionava alla grande a un ospedale di comunità con una tipologia di malato e un'organizzazione differenti. La situazione ha creato disagio anche tra di noi». Ciò che è mancata, secondo l'infermiere, è la preparazione: «Ci hanno chiamato da un giorno all'altro. Non c'è stato un periodo di transizione per capire cosa fare e come».

Diversa, e a tratti opposta, la risposta dell'Usl 1 Dolomiti che specifica come, già a fine maggio, fossero stati «mappati e formalizzati i bisogni formativi del personale sul tema covid e attivati corsi formativi a distanza». Inoltre, sempre secondo l'azienda sanitaria, la decisione di usufruire di personale proveniente da altri reparti avrebbe giovato alle dinamiche ospedaliere. «La riorganizzazione interna è complessa chiarisce l'Usl Dolomiti Nasce dalla combinazione di diversi fattori legati non solo agli spazi dove attivare i reparti covid ma anche al personale disponibile e alla professionalità presenti. L'integrazione di competenze di ambito diverso si è rilevata un fattore di valore: gli specialisti rianimatori, ad esempio, si sono inseriti bene nella gestione dell'area sub intensiva della Pneumologia covid, così come gli specialisti geriatri hanno arricchito l'approccio ai pazienti nella media-bassa intensità di cura».

