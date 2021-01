IL CASO

BELLUNO «Lo sapete che gli ingredienti della Coca-Cola sono segreti da 134 anni? Eppure la beviamo da oltre un secolo». Accattivante, ironica, provocatoria. È la conclusione di uno dei 5 documenti pubblicati sul sito dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Belluno. Si tratta, letteralmente, di «Alcuni passi con gli infermieri e i cittadini» per districarsi tra le migliaia di informazioni che circolano sul web, non sempre attendibili, riguardo al vaccino contro il covid-19.

«Gli Ordini nascono a tutela dei cittadini ma il nostro compito è anche quello di far crescere la professione spiega il presidente degli infermieri Luigi Pais Dei Mori In questo tempo pieno di scetticismo e sovraesposto dal punto di vista dell'informazione ci siamo chiesti: cosa possiamo fare noi?». La risposta si è tradotta nella formulazione di 5 documenti che accompagnano i cittadini nella comprensione del vaccino prodotto da Pfizer. Ad esempio: da cosa è composto? Per capirlo basta aprire uno dei documenti caricati sul sito in cui l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) elenca tutti i componenti del vaccino. Il destinatario è di due tipi: «Da una parte c'è il cittadino che non sempre sa come recuperare le informazioni corrette o valutare quali siano le fonti più autorevoli. Noi cerchiamo di dargli una mano utilizzando fonti istituzionali e scientifiche da tutto il mondo». All'interno del sito si possono trovare documenti di Aifa, Iss (Istituto superiore sanità), New England Journal of Medicine, Norwegian Institute of Public Health, etc. «Abbiamo cercato di essere precisi perché si è prodotto tanto in poco tempo continua Pais dei Mori In questi giorni abbiamo inserito anche un documento sul vaccino di Moderna e affrontato i temi e le obiezioni più diffuse».

Come sono avvenuti i conti sulla mortalità? È vero che sono morte tante persone? Con o per il covid? E poi le obiezioni al vaccino: la sperimentazione, i numeri, la composizione. Perché viene considerato sicuro se è stato prodotto in così poco tempo? Le risposte a queste domande si trovano tutte all'interno del sito dell'Opi. Il cittadino medio non è però l'unico destinatario perché «anche l'infermiere, a volte, ha bisogno di informazioni». Quindi entra in gioco l'Ordine ricordando inoltre che «l'infermiere ha un obbligo deontologico nei confronti del cittadino e deve comportarsi e agire in modo scientifico. Attenzione anche a come si comunica sui Social».

Secondo il decreto legge 279 del 2008 esiste già l'obbligo al vaccino per gli operatori sanitari: «Non si è mai parlato di quello contro il covid ma, in generale, di vaccini utili a contrastare la presenza infettiva in ambito lavorativo». Come il vaccino prodotto da Pfizer. Per i più curiosi c'è anche una sezione scientifica con oltre 30 fonti bibliografiche. Libri che chiunque fosse interessato può cercare, ordinare e leggere per approfondire la questione legata al vaccino. «Siamo partiti da un presupposto sottolinea il presidente dell'Opi di Belluno Le regole del gioco sono queste. In ambito scientifico non esiste la democrazia, né tanto meno le opinioni. Noi ti diamo delle fonti per capire cosa sta accadendo. Se vuoi opporti devi portarne di altrettanto autorevoli». E conclude: «Siamo concilianti ma dobbiamo anche arrivare a una soluzione. Noi operatori sanitari abbiamo un obbligo vaccinale. Ci sarà sempre quello che chiamerà l'avvocato e si opporrà con forza ma io parto da un punto di vista diverso: ti devi vaccinare perché sei un professionista della salute».

