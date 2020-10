LE CATEGORIE

BELLUNO A due anni da Vaia, ora la sfida imposta dal Covid è un'altra. E per combatterla in maniera adeguata servono «strumenti nuovi ed efficaci». A dirlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che denuncia anche la concorrenza sleale da parte del Trentino Alto Adige. Appia, la sezione bellunese dell'associazione provinciale piccola industria e artigianato, e Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato) invece si augurano che l'aver escluso dai ristori previsti dall'ultimo Dpcm le imprese della ristorazione che svolgono attività senza somministrazione sia solo una svista.

GLI IMPRENDITORI

«Oggi stiamo combattendo contro un nemico invisibile, più subdolo e infimo come il Covid dice la presidente di Confindustria Belluno - la voglia di farcela e ricostruire resta intatta, come ai tempi di Vaia; anche se ora siamo tutti più stanchi e provati. Come imprenditori bellunesi, continueremo a fare la nostra parte con responsabilità nei confronti del nostro territorio, ma per farlo servono strumenti nuovi ed efficaci, massima semplificazione e coinvolgimento nei processi decisionali. Alle Istituzioni ricordo che qualsiasi ricostruzione parte sempre dall'impresa: lo è stato con Vaia, lo sarà, a maggior ragione, con il Covid». Berton prosegue dicendo che i tanti cantieri attivi in ogni angolo della provincia, dimostrano come nemmeno il virus ha fermato la ricostruzione post-Vaia. E mondo delle istituzioni e dell'impresa hanno dialogato in modo proficuo riuscendo ad avviare un percorso virtuoso. Tanto è stato fatto e molto resta da fare, ma ci siamo dati un passo cadenzato. La marcia è quella giusta e le imprese hanno fatto i salti mortali per procedere spedite».

IL MODELLO

Ma il richiamo a quanto accaduto dopo la tempesta di due anni fa, serve alla presidente di Confindustria per argomentare: «Altrettanto si faccia nell'affrontare il Covid e le sfide che abbiamo davanti, ancora più difficili e cruciali». Berton poi si rivolge al Governo: «I ristori, previsti nei nuovi provvedimenti a favore delle attività in semi-lockdown, devono essere immediati, reali e misurabili. Ristoranti, bar, piscine, palestre e tutte le imprese interessate non possono rimanere indietro. Ed allo stesso tempo, è inaccettabile che in Trentino-Alto Adige, dove la situazione sanitaria è peggiore della nostra, le stesse attività possano tenere aperte, creando un ulteriore svantaggio competitivo per le nostre realtà, per non dire una vera e propria concorrenza sleale, anche in vista di una stagione invernale caratterizzata dall'incertezza. Le regole, soprattutto in un momento come questo, devono valere per tutti, altrimenti si creano ulteriori tensioni sociali e nuove diseguaglianza territoriali, a svantaggio degli impianti di risalita e delle altre imprese di un settore, quello turistico, già duramente colpito dalla crisi del Covid. Una cosa è però certa - la conclusione di Berton come per Vaia, resistenza e ricostruzione passano per l'impresa e per la capacità di creare occupazione e benessere».

GLI ARTIGIANI

Anche Appia, in una sua nota, affronta il tema dei ristori. Ma segnala la paradossale situazione legata al Covid delle imprese della ristorazione. «In Italia oltre 100mila imprese del settore della ristorazione sono inspiegabilmente escluse dagli indennizzi previsti con il Decreto ristori. Coinvolte sono le imprese che svolgono l'attività senza somministrazione, in pratica tutto l'artigianato della ristorazione: pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, piadinerie, gelaterie non sono ammesse ai contributi nonostante stiano accusando da tempo vistosi cali di fatturato». Il comunicato si chiude confidando che «l'esecutivo porrà rimedio con tempestività» alla svista.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

