IL BENVENUTO

BELLUNO All'indomani della nomina della nuova direttrice generale dell'Usl 1 Dolomiti, la provincia di Belluno esprime i propri auguri alla dottoressa Maria Grazia Carraro che sostituisce Adriano Rasi Caldogno. Così esordisce l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri: «Auguriamo a lei ed al suo futuro staff un proficuo lavoro per qualificare ulteriormente la nostra sanità, che vede negli Ospedali e nei presidi sanitari sul territorio una rete di riferimento che deve tenere nella massima considerazione le peculiarità della sanità di montagna». Subito dopo chiarisce: «Per noi significa poter contare su un Ospedale con caratteristiche di vero hub provinciale, tenuto conto delle distanze che separano le aree montane dagli Ospedali hub regionali. Solo così sarà possibile incentivare i giovani medici a vedere nelle nostre strutture opportunità di formazione, sviluppo professionale e di lavoro stabile». Infine, nell'assicurare piena collaborazione, dice: «Le varie realtà professionali presenti nell'Ulss da anni sono private di reali tavoli di confronto. Auspichiamo quindi si apra al più presto una lunga stagione di dialogo costruttivo e partecipato fra la nuova Direzione ed il nostro Ordine».

I SINDACI

Disponibilità arriva anche dal sindaco di Feltre Paolo Perenzin in qualità di presidente della conferenza dei sindaci: «Formulo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà esprimere al meglio le proprie competenze ed esperienze professionali, particolarmente versate all'integrazione fra ospedale e territorio, nel contesto della nostra sanità di montagna. I sindaci saranno disponibili ed aperti ad un dialogo e a una collaborazione fattivi, nell'interesse dei cittadini e delle comunità locali». Non manca nel messaggio di Perenzin anche un ringraziamento al dottor Rasi Caldogno che nel «corso del suo mandato ha condotto a termine investimenti strategici».

GLI INDUSTRIALI

Queste invece le parole con cui Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, accoglie Maria Grazia Carraro: «La salute è un valore inestimabile, in montagna lo è ancora di più. Una sanità efficiente ed efficace è la migliore garanzia contro lo spopolamento del territorio, la permanenza delle famiglie, la qualità di vita dei nostri anziani in una provincia che invecchia. Per tutti questi motivi, auguro alla nuova direttrice generale un buon lavoro. Spero si appassioni a questa terra e sappia valorizzare le sue tante eccellenze, preservando la rete ospedaliera e la medicina del territorio». Poi il ragionamento prosegue: «La macchina della sanità oggi è chiamata a dare risposte straordinarie, solo risolvendo il problema sanitario, riusciremo a ripartire dal punto di vista economico, sociale e culturale. Anche per questo, come industriali rimaniamo a disposizione dell'Usl in maniera concreta. E qualora necessario siamo pronti anche ad aprire le nostre fabbriche per agevolare la campagna vaccinale». E in questo anno di pandemia l'Associazione degli Industriali ha già sostenuto la sanità bellunese con azioni concrete: dall'acquisto di posti letto di terapia intensiva al noleggio di un camper per l'effettuazione dei tamponi. Infine, prima di ringraziare il dottor Rasi Caldogno, una considerazione di genere: «Sono felice sia stata scelta una donna. In un mondo perfetto sappiamo che questo non dovrebbe fare la differenza, ma così ancora non è. Questi sono cambiamenti culturali che fanno bene e devono motivare soprattutto le ragazze più giovani».

Giovanni Santin

© riproduzione riservata

