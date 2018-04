Gli incontri politici anche al centro anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(l.p.) Saloni e spazi comunali a disposizione di partiti, liste civiche e movimenti nella lunga campagna elettorale che attende la città da qui al 10 giugno. A ricordarlo, con una nota, è Ca' Sugana: l'amministrazione Manildo già dal 2016 ha autorizzato l'uso delle sale pubbliche a fini politici, non a caso, nella recente campagna per le Politiche, ne ha usufruito più di una forza in campo. E da ieri l'elenco si è allungato. L'opportunità di utilizzare spazi comunali fino a due anni fa non c'era: le giunte leghiste non avevano mai dato...