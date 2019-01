GLI INCONTRI PIEVE DI CADORE / CORTINA I 38 interventi per la messa in sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INCONTRIPIEVE DI CADORE / CORTINA I 38 interventi per la messa in sicurezza della statale di Alemagna saranno finiti in tempo, non interferiranno sul traffico in occasione dei Mondiali di Cortina 2021. Per le varianti è tutta un'altra storia. A dirlo i vertici di Anas convocati a Pieve di Cadore dall'onorevole bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà che ha così risposto alle sollecitazioni dei sindaci preoccupati perchè da tempo non avevano notizie in merito.LA DOCCIA FREDDAE le notizie ieri pomeriggio sono arrivate: non le...