CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INCIDENTITREVISO L'asfalto era umido e in alcuni tratti ci si è messa anche la nebbia, ma non sono solo le condizioni della strada e quelle climatiche ad aver avuto un ruolo determinante nella serie di incidenti stradali susseguitisi nella Marca tra Natale e Santo Stefano. Tra le concause c'era anche qualche bicchiere di troppo sorseggiato a conclusione di pranzi e cenoni organizzati per le feste. Per fortuna in nessuno degli incidenti accaduti vi sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte. LA PERDITATra i primi schianti che...