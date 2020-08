GLI INCIDENTI

ASOLO Il fortunale che si è abbattuto sull'Asolano ha lasciato il segno. A partire dall'albero che cadendo in strada ha centrato un'automobile di passaggio ferendo il conducente, un vigilante, fino allagamenti e alle grandinate che hanno causato ingenti danni all'agricoltura. «Ma poteva andare molto peggio vista la portata d'acqua che si è riversata in poche ore nella nostra zona afferma il sindaco Mauro Migliorini. Il bilancio parla di un ferito non grave tra gli addetti alla sicurezza di una ditta privata e per fortuna non abbiano registrato altre conseguenze alle persone. Altro discorso vale per i danni materiali, specie alle colture e in ambito agricolo, che di certo non sono pochi e che saranno attentamente valutati nei prossimi giorni per stabilirne la reale entità». A Crespano invece il sindaco Annalisa Rampin ha dovuto delegare al vice Davide Michelon le emergenze della notte. «È stata una notte impegnativa aggiunge il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che si è attivato subito assieme alla protezione civile e ai vigili del fuoco per rimediare alle criticità sorte in seguito alla caduta di alcuni alberi che sono andati a interrompere la viabilità di una dei borghi più belli d'Italia.

PIANTA SULL'AUTO

Attorno alle 23.30 un albero è precipitato a terra in via Biordo Nuovo, centrando un'automobile di proprietà dell'istituto privato di vigilanza Vis Group di Montebelluna che in quel momento era in servizio con a bordo un dipendente. Il conducente è stato subito soccorso e trasportato dal personale del Suem all'ospedale di Castelfranco, dove è arrivato in condizioni non gravi venendo sottoposto ad alcuni accertamenti prima di essere dimesso. Nel corso della notte diversi sono stati gli interventi dei pompieri nella zona sempre per alberi abbattuti. Alcune zone di Maser, Crespano e Asolo sono state interessate anche da forti grandinate e sarà possibile solo nei prossimi giorni stabilire con precisione la quantità dei danni subiti dall'agricoltura: «È stata una vera bomba d'acqua quella che ha investito la zona tra le 22 e mezzanotte afferma il primo cittadino. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile che hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza ai cittadini e intervenire a ripristinare la viabilità messa in scacco dalle piante abbattute dal vento».

ANZIANA EVACUATA

In via Frattalunga al numero civico 37 è stata soccorsa dai suoi familiari una donna di 93 anni, P.M., che abita al piano terra della villetta lungo la strada che da Asolo porta ad Altivole, dove era entrata dell'acqua. «Probabilmente si è creato un tappo sotto uno dei ponti dall'altro lato della strada dove scorre un fosso. L'acqua ha iniziato a salire e abbiamo deciso di portare mia madre al piano superiore racconta il figlio P.A.. Niente di grave, per fortuna non è successo niente di irreparabile. È stata una semplice precauzione e tra familiari e amici abbiamo gestito la situazione. La mamma sta bene e non ha avuto bisogno di cure mediche». Una notte da dimenticare quella di sabato lo è stata anche per i titolari della Carrozzeria Ballan, che solitamente interviene nella zona per rimuovere auto incidentate o in panne: «Abbiamo passato praticamente tutta la notte in bianco racconta la titolare, recuperando l'auto inabissata a Crespano e quella colpita da un albero ad Asolo ma anche gestendo le altre chiamate di soccorso. Decisamente delle ore movimentate».

