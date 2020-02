GLI IMPRENDITORI

BELLUNO Confindustria interviene ancora per il coronavirus: contenere l'allarme, il Made in Italy vive anche d'immagine. Ne è più che convinta la presidente di Confindustra Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, che con il suo modo deciso afferma: «Quello che deve partire immediatamente dall'Italia è un forte segnale di credibilità internazionale, che rassicuri partner commerciali, turisti e imprese. Per farlo serve tornare rapidamente alla normalità ed evitare toni allarmistici. Rischiamo di farci male da soli. E poi, servono misure choc per far ripartire un'economia già stagnante, come le categorie economiche, venete e lombarde, stanno chiedendo da giorni. Ma occorre che il Governo si muova subito, con forza e unitarietà». Sono queste le parole della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton.

L'EMERGENZA

«L'emergenza sanitaria è diventata anche economica e qui il virus del panico rischia di fare i danni ingenti. Lo stiamo vedendo tutti i giorni come imprenditori. Il Made in Italy, che vive d'immagine, non può avere contraccolpi di immagine, vale per l'agroalimentare così come per la nostra manifattura d'eccellenza e il turismo tuona Lorraine Berton -. Dobbiamo uscire da questo circolo vizioso e autolesionista. Abbiamo aziende che non possono svolgere la normale attività commerciale all'estero, con trasferte bloccate, problemi di fornitura e addirittura di accesso a paesi stranieri. Siamo davvero preoccupati e l'auspicio è che l'emergenza rientri velocemente, che tutto sia ricondotto a una dimensione razionale e meno emotiva, senza sottovalutare i rischi sanitari, ma allo stesso tempo senza un eccesso di panico immotivato, in Italia e all'estero».

L'APPELLO

La presidente di Confindustria invita le istituzioni, a tutti i livelli, «a promuovere provvedimenti responsabili che tengano conto del cuore produttivo del Paese. La salute ha la priorità assoluta, ma l'economia arriva subito. Occorrono immediati interventi normativi che introducano misure di sostegno alle imprese di natura finanziaria, di sostegno al lavoro e di politica estera». Non solo danno economico, ma ne va la reputazione di un paese «che avrà un impatto significativo sulla nostra economia nel medio e lungo periodo. Prepariamoci a lavorare duramente per recuperare la nostra credibilità internazionale. Ogni giorno che rimaniamo fermi diamo un colpo al cuore della nostra economia, peraltro già fragile». Confindustria Belluno Dolomiti ha costituito un gruppo di lavoro interno all'Associazione per fornire alle Aziende informazioni e indicazioni utili circa l'emergenza in atto: via mail all'indirizzo direzione@confindustria.bl.it o chiamando la Segreteria di presidenza e direzione per ogni vostra richiesta.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA