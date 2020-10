GLI IMPIANTISTI

BELLUNO Preoccupati per le incertezze legate alla pandemia, ma determinati a garantire un inverno sugli sci con tutti i crismi. Renzo Minella, presidente di Anef veneto - l'associazione degli imprenditori funiviari -, espone l'umore degli impiantisti ora che sulle Dolomti è partito il conto alla rovescia per l'avvio della prossima stagione, previsto tra l'ultimo weekend di novembre e quello successivo.

Quali sono le sensazioni degli operatori a meno di due mesi dalle aperture e con l'incognita di nuove possibili restrizioni per l'aumento dei contagi?

«La preoccupazione è alta, perché sappiamo che certe valutazioni e le relative decisioni ovviamente cadono dall'alto: devono essere prese ad un livello superiore al nostro e basate sul fondamentale tema della sicurezza sanitaria. Dal punto di vista economico, siamo consapevoli che non potremo fare affidamento sui mercati dei paesi esterni. A livello di presenze quelle degli stranieri raggiungevano mediamente il 50%. Per quanto possa crescere la fetta di turisti italiani, è improbabile che si riesca a compensare la mancanza degli arrivi da oltre confine. Quest'estate il boom di presenze di connazionali nel mese di agosto ha dato grosse soddisfazioni, però la carenza di turisti stranieri si è fatta sentire a giugno a settembre, mesi in cui di solito loro prevalgono».

Ci sarà poi da affrontare il problema del rispetto delle prescrizioni anti Covid sugli impianti di risalita. Come vi state muovendo?

«A livello nazionale, Anef ha stilato in collaborazione con Uni, l'ente italiano di normazione, un protocollo da presentare agli organi governativi regionali e nazionali. Sarà importante omogenizzare le regole, cosa fondamentale in particolare nelle aree sciistiche bellunesi dove i collegamenti consentono agli sciatori di spostarsi tra le vallate, arrivando anche in Trentino o in Alto Adige. Un turista rimarrebbe disorientato di fronte a regole di comportamento diverse da una zona all'altra».

Cosa prevede il protocollo?

«Vogliamo garantire la possibilità di sciare in sicurezza e abbiamo individuato delle soluzioni per le varie situazioni. Particolare attenzione l'abbiamo data alla fase di accoglienza. Oltre agli accorgimenti per evitare gli assembramenti durante l'acquisto degli skipass e la salita sugli impianti, si cercherà di incentivare l'acquisto online delle tessere e potenziato il sistema delle biglietterie automatiche».

E come avverrà il trasporto sugli impianti chiusi come le cabinovie e le funivie?

«Nella generalità dei casi la durata del viaggio sugli impianti di risalita non supera gli 8/10 minuti. Quindi molto meno tempo rispetto ai 15 minuti che la normativa sul trasporto pubblico indica come soglia critica per consentire il riempimento al 100% dei mezzi. All'occorrenza e fatte salve diverse disposizioni di legge, l'impianto deve perciò funzionare al massimo della sua capacità di portata, anche per limitare la formazione di code alla partenza. Gli sciatori devono indossare le protezioni utili a coprire naso e bocca». Quindi, nonostante l'emergenza Covid-19, voi nel prossimo inverno ci credete...

«Certamente. Ritengo che sia inutile recriminare e che anzi serva imparare a convivere con questa situazione e cercare di venirne fuori nel miglior modo possibile. Ci impegneremo come sempre per garantire un inizio di stagione puntuale. Prepareremo le piste anche con l'innevamento programmato, pur sapendo di quanto questo incida sui nostri bilanci. Un investimento che potrebbe essere vanificato da un eventuale interruzione della stagione per motivi sanitari. Noi però confidiamo che l'inverno possa andare avanti bene come è accaduto per l'estate».

