GLI IMPEGNI MESTRE Era troppo impegnato per morire, non lo aveva messo in conto.

GLI IMPEGNIMESTRE Era troppo impegnato per morire, non lo aveva messo in conto. Mario Rigo se n'è andato pieno di cose da fare, come al solito nella sua vita. Proprio in questi giorni era atteso dal notaio per costituire la sua Fondazione S.O.S. Venice con la quale, soleva dire, avrebbe difeso la città dai barbari, che sono i flussi di turisti arrivati a livelli inimmaginabili e incontrollabili, ma anche chiunque tratti Venezia senza rispetto e senza la cultura che permette di conoscere il lavoro certosino fatto per secoli dalla Serenissima...