LA STAGIONELIDO DI VENEZIA Il Lido si prepara alla ripartenza di primavera con l'inaugurazione della Biennale Architettura e il Salone Nautico sono pronti ad aprire anche gli hotel per dare inizio alla stagione turistica 2021. Sfumato l'obiettivo di Pasqua, anche l'hotel Excelsior sta lavorando per aprire i battenti nella terza settimana di maggio. Tra gli operatori serpeggia però un dilemma: riaprire in questo momento storico, un albergo...