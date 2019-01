«Gli ha sputato, lo ha sfidato e gli ha squarciato la guancia É successo tutto in un attimo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAQUARTO D'ALTINO «È successo tutto in pochi attimi, non abbiamo avuto nemmeno il tempo di intervenire». Doveva essere solo una serata come tante, un ultimo giro al pub prima di concludere un classico venerdì sera. «M.V. era andato a cena con un gruppo, noi li abbiamo raggiunti al Boomerang più tardi per una birra in compagnia», racconta un amico, testimone dell'accaduto. «Eravamo una trentina di persone, abbiamo preso da bere al bar e poi siamo usciti. Stavamo chiacchierando tranquillamente, il clima era decisamente...