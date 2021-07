Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI EVENTIVENEZIA Si inizia stasera con una serata di beneficenza alla Fondazione Cini, sull'isola di San Giorgio, in quella sede che aveva già ospitato il vertice del G7 nel 1987 e che era stata indicata dalla questura di Venezia come uno dei luoghi più sicuri per organizzare il G20, poi scalzato dalla decisione del Governo che ha scelto gli ampi spazi dell'Arsenale.Domani, poi, la cena di gala a Palazzo Ducale, per la quale verranno...