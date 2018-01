Gli eventi traslocano al parco Loris Fortuna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarà il giardino Loris Fortuna ad ospitare, con buona probabilità, gli eventi culturali in programma per l'estate 2018 rimasti orfani di corte Morpurgo a causa del cantiere del palazzo ex Upim. L'amministrazione, infatti, ha deciso di valorizzare un parco oggi forse un po' in ombra. «Probabilmente, porteremo gli eventi di Udinestate in passato ospitati in corte Morpurgo al giardino di piazza Primo maggio - conferma l'assessore Federico Pirone -. Il giardino sarà allestito e illuminato adeguatamente. È in centro, uno spazio comodo e...