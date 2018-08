CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EVENTIBELLUNO È vero che stenta a tornare ai fasti di un tempo. Ma il Nevegal d'estate offre sempre qualcosa. E non solo il fresco dei boschi, rifugio dalla canicola della città. Guai a dire che sul Colle non c'è mai niente da fare. Perché il carnet degli appuntamenti è più ricco che mai. Da Ferragosto a fine settembre, è un continuo susseguirsi di sport, cultura, benessere e gastronomia. Basterà per attirare turisti e dare vitalità al Nevegal? Ai posteri l'ardua sentenza. SPORT Per gli amanti del movimento e della natura ci sono...