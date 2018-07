CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EVENTIAuronzo Non solo benedizione e posa di una targa bronzea a Forcella Lavaredo a ricordo della visita di Papa Wojtyla nel 1996 alle celebri Tre Cime di Lavaredo domenica a partire dalle 10.30. In programma, come ogni anno, c'è anche la concomitante messa nella chiesetta di Santa Maria Ausiliatrice, Madonna della Croda, celebrata a ricordo dei caduti della montagna e dei numerosi amici della sezione cadorina del Cai di Auronzo, sodalizio che organizza questo tradizionale raduno della memoria. Ad officiare la cerimonia sarà monsignor...