GLI ESPOSTI

PORDENONE L'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica guidata da Raffaele Tito nei confronti dell'ex presidente Atap, il cordenonese Mauro Vagaggini, è partita da due esposti. Le denunce, con le relative ipotesi di reato contenute nei dossier inviati dai vertici societari della stessa Atap, sarebbero molto dettagliate e ben circostanziate. Sono state presentate ai magistrati dall'attuale Cda di Atap, la società che si occupa del trasporto pubblico locale partecipata dai Comuni. La Procura sta proprio verificando l'attendibilità di quanto avanzato e ipotizzato negli esposti. L'indagine, affidata alla Guardia di Finanza di Pordenone, è stata preceduta da verifiche interne che sarebbero partite già parecchio tempo fa.

Solo pochi mesi dopo che il nuovo Cda di Atap guidato dal presidente Narciso Gaspardo si era insediato sarebbero stati avviati gli accertamenti. Probabilmente lo stesso presidente nominato dai soci di Atap nel luglio del 2017 - la maggioranza delle quote è del Comune di Pordenone guidato dal sindaco Alessandro Ciriani, che indicò tre anni fa il nuovo amministratore - prima di prendere alcune decisioni ha valutato attentamente tutti gli atti, anche al fine di non subentrare in eventuali responsabilità attribuibili al suo predecessore. Le indagini interne, piuttosto puntuali e approfondite, sarebbero state avviate già tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018.

LE INDAGINI INTERNE

«Dopo il nostro ingresso nella società - si è limitato a dire ieri mattina il presidente Narciso Gaspardo - abbiamo valutato la necessità di verifiche sulla regolarità o meno di alcune situazioni e su eventuali responsabilità. Così abbiamo fatto, ora la parola passa ai magistrati e all'indagine». Il presidente - nel suo curriculum di manager pubblico, prima di accettare la proposta dei soci Atap, un passato da direttore del Mediocredito regionale con una profonda conoscenza di conti e bilanci della società - per carattere è persona di poche parole. E quelle pronunciate ieri in un momento assai delicato della vicenda Atap sono ancora meno del solito. «Voglio solo dire - aggiunge quasi lapidario - che mi amareggia molto che questa indagine arrivi in un momento cruciale per l'azienda, quello della gestione del servizio di trasporto pubblico locale regionale nella nuova società Scarl Tpl con le tre società degli altri territori provinciali della regione». È dispiaciuto che la bufera sulla passata gestione di Atap arrivi proprio in questa nuova fase di gestione del maxi-appalto regionale del trasporto pubblico. Altro il presidente che ha presentato i due esposti non dice.

AL VERTICE

Ma evidentemente quando Gaspardo è arrivato al vertice della società pubblica si sarebbe imbattuto in alcune circostanze ritenute poco chiare. Alcune situazioni erano già emerse pubblicamente, nel corso del 2018 e del 2019. Era stato lo stesso presidente ad annunciare verifiche interne anche su alcune società collegate ad Atap. Tra queste anche la Sti, controllata che si occupava dei servizi legati ai bus per il turismo e che nell'indagine della Procura figura limitatamente all'ipotesi di peculato, riferita ai rimborsi spese percepiti da Vagaggini.

Sotto la lente delle verifiche interne era finita anche la vendita a Ferrovie Nord Milano - nell'ottobre 2016 - di una società costituita da tre azioni in mano a Vagaggini: l'obiettivo della società lombarda, fortemente ostacolato dal Cda di Gaspardo e dai soci e poi naufragato, era quello di scalare prima Atap e poi il Tpl regionale. Operazione successivamente non andata in porto con il mantenimento delle quote pubbliche da parte dei Comuni. Sul caso il Cda aveva chiesto accertamenti a un pool di legali, ma la vicenda non ha nulla a che fare con l'attività di indagine uscita ieri allo scoperto con le perquisizioni.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA