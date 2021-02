GLI ESERCENTI

VENEZIA L'aggressione ai due veneziani che è avvenuta nella serata di domenica risveglia un problema sociale. Dopo le 18, in città, è impossibile fare una pipì, dato che i bagni gestiti dal Comune sono chiusi e, con il provvedimento voluto dal presidente del Consiglio dei ministri, i locali non possono rimanere aperti oltre quell'ora. Questo fa sì che venga meno proprio la possibilità di espletare le proprie necessità in caso di emergenze, arrangiandosi dove e quando si può, come se Venezia diventasse un vespasiano a cielo aperto. E se da un lato le luci e il ruolo dei bar vengono meno, ecco che dall'altro i comportamenti di eccesso da parte di alcuni giovani non spariscono, anzi, si anticipano e basta. Se prima un ragazzo poteva sballarsi alle 23 o a mezzanotte, ecco che ora lo fa alle 17.

CHIUSURE, UN PROBLEMA

«Venezia è una città difficile, dopo le 18 però lo diventa ancor di più, perché bar e ristoranti, che svolgono anche la funzione sociale di assistenza alle esigenze dei passanti o dei residenti, con la chiusura imposta genera un problema aggiuntivo», commenta Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe (associazione degli esercenti dei pubblici esercizi). L'esponente della categoria fa notare una cosa: «Se uno beve fino alle 18 e poi a un certo punto deve espletare le sue funzioni fisiologiche, con tutti i locali chiusi cosa può fare?». Pancin torna sulla vicenda che ha visto protagonisti i due veneziani: «Ecco che il grave episodio di violenza accaduto domenica sera al ponte di Rialto, dove i ragazzi hanno urinato probabilmente sarebbe stato evitato se fosse consentita l'apertura delle attività anche oltre alle 18. Chiudere a quest'ora è infatti anacronistico e genera problemi». Il segretario propone un'ulteriore considerazione: «La riapertura serale dei pubblici esercizi è in grado di garantire il presidio dei centri storici, compresa l'offerta dei più semplici servizi alla popolazione. Il servizio al tavolo non è più rinviabile, perché è ormai dimostrato che questo sistema garantisce il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. È significativo che anche l'Anci, i sindaci di tutta Italia, si sia detta favorevole a un allentamento delle restrizioni nei confronti di bar e ristoranti».

L'AUSPICIO

La conseguenza è, secondo il rappresentante della categoria, che la soluzione a questi problemi potrebbe essere anche nel concedere più spazio a chi lavora nel settore: «Sta crescendo la consapevolezza che è più facile far rispettare le misure di distanziamento e di sicurezza sanitaria all'interno di un locale, piuttosto che nelle piazze e nelle strade dove le persone finiscono per assembrarsi senza alcuna precauzione. Ci auguriamo che il primo Dpcm del nuovo Governo segni un cambio di passo nelle politiche di mitigazione del contagio da covid 19, che da troppo penalizzano solo alcune categorie caricandole di responsabilità che non gli spettano». (t.borz.)

