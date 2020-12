GLI ESERCENTI

VENEZIA «È intollerabile. Una leggerezza fuori luogo, e a rimetterci è l'intera categoria della ristorazione». Ernesto Pancin, segretario dell'Associazione esercenti pubblici esercizi, commenta con rammarico il festino abusivo organizzato durante il fine settimana al ristorante Marco Polo in Salizada San Lio. «Nel complesso riferisce Pancin i gestori e titolari dei locali veneziani si stanno comportando in maniera esemplare. Dopo un episodio del genere, che cosa emerge alla fine?». Oggi come oggi, ogni minimo passo falso o superficiale indelicatezza che riguardi il rispetto delle restrizioni pesa come un macigno.

«Non ce lo possiamo permettere continua il segretario dell'associazione soprattutto quando abbiamo dimostrato di saperci adattare a tutte le ordinanze emesse sul distanziamento fino ad ora». In vista del periodo strettamente natalizio infatti, se le cose continueranno di questo passo, il timore è che la stretta possa inasprirsi e che il modello di lock-down tedesco approdi anche in Italia. Chi già arranca, e valuta ormai da mesi se sia il caso di riaprire la sua attività anche solo per le feste, potrebbe vedersi al contrario costretto a chiudere definitivamente.

«Oltre al danno di immagine aggiunge amareggiato il direttore Aepe qui si beffano i lavoratori che da mesi ce la mettono tutta per non trasgredire e lavorare in sicurezza».

Se una buona percentuale dei ristoratori è ligia alle regole, separa i tavolini, calmiera gli ingressi solo su prenotazione e dissemina igienizzanti tra i coperti, pochi ma significativi casi fanno invece di testa loro. Si dimenticano della crisi sanitaria in corso, dei contagiati e dei morti come mosche. Le notizie delle ultime ore lo confermano.

«Le nostre imprese sono luoghi sicuri sottolinea Pancin e siamo pronti a fare di più, agevolando la raccolta dei nominativi per rendere più facile il tracciamento». Ma senza un fronte comune, anche richiedere l'attenzione più mirata alla specificità veneziana supplica che ritorna al Governo e alla Regione perde di credibilità. «Venezia è chiusa dal 12 novembre 2019 ricorda il segretario Aepe non sappiamo più a che santo votarci. Senza traffico ferroviario e aeroportuale, con le aziende aperte poche ore al giorno, l'epilogo può essere soltanto uno».

In una rassegna veneziana che ha i toni di un corale grido d'aiuto, l'assembramento danzante che ha movimentato San Lio stona come inaudito. «Il locale è chiuso da un pezzo racconta la dipendente di un negozio a pochi civici oltre quello addobbato a festa ma sabato ho notato immediatamente i giornali a coprire le vetrine, le luci accese e la musica». La ragazza ha capito quanto stesse accadendo verso le 17 del pomeriggio.

«Avvicinandomi mi sono accorta si festeggiasse un compleanno. Gente che ballava sui tavoli e nessuna mascherina». Il sospetto è che lo spazio dell'attività chiusa sia diventato come il salotto di casa per gli ospiti, nonostante anche tra le pareti domestiche non sarebbero consentiti raggruppamenti con estranei. Il giorno dopo, le serrande di nuovo abbassate. «Oltretutto è concorrenza sleale conclude Pancin e se vogliamo che ci lascino lavorare, uniti come categoria, questa è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno».

Costanza Francesconi

