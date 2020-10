GLI ESERCENTI

VENEZIA Dal Mose parte la rinascita di Venezia, con il ritorno di attività e residenti. Ne sono convinti gli esercenti veneziani intervistati ieri nell'ora della prevista acqua alta, tra le 10 e le 12.30, in un sondaggio promosso dall'Aepe tra 156 aziende, scelte in varie zone della città: Cannaregio, Castello, San Marco, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro, Giudecca, Murano, Burano, San Pietro in Volta. «Abbiamo voluto sentire a campione tutto il territorio spiega il direttore di Aepe, Ernesto Pancin - per capire i sentimenti a caldo dei nostri associati nel momento in cui vedevano che l'acqua non invadeva le loro attività. Tutti hanno la consapevolezza che finalmente siamo usciti da momenti tragici come quelli del 12 novembre 2019, e vedono il Mose come un incentivo per tornare a lavorare e vivere a Venezia, città finalmente alla pari con la terraferma. Sono tutti convinti che se il Mose continuerà a salvare Venezia dalle acque alte la città tornerà a pulsare. Questo è l'inizio di una nuova vita».

IL SONDAGGIO

Nessuna delle aziende intervistate ieri è andata sott'acqua e ovviamente sono tutti contenti. L'80 per cento degli intervistati considera il Mose una vittoria che supera tutto e fa dimenticare qualsiasi vicenda negativa legata alla sua costruzione. Il 12 per cento degli intervistati temeva che l'opera potesse non funzionare e l'8 per cento si preoccupa per il futuro. «Il Mose viene visto da tutti gli intervistati come una garanzia per il futuro di Venezia e dei suoi abitanti e ci sono aziende che sperano possa essere mantenuto sempre in perfetta efficienza spiega Pancin -.Il tornare a quella che definiscono la vita normale, come accade in terraferma, favorirà nuovi investimenti per la città: potranno essere garantite tutta una serie di lavorazioni, così come i posti di lavoro e il ripopolamento. Le condizioni di vita saranno migliori perché fuori dai pericoli di alluvioni. Inoltre ci sarà un risparmio per le aziende che avranno più giornate lavorative e non dovranno passare ore a mettere in salvo macchinari e attrezzature».

LE QUOTE

Le aziende intervistate sono discordi sulla quota della marea stabilita per l'attivazione del Mose: 110 cm per l'80 per cento degli intervistati; 115 cm per l'11 per cento e 120 cm per il 9 per cento. «Abbiamo raccolto sensazioni che francamente non ci aspettavamo commenta ancora Pancin - Molti hanno trattato aspetti non solo inerenti alle loro attività ma anche alla vita quotidiana, all'andare a scuola, alle difficoltà nel gestire la famiglia. Mi ha colpito sentire che per molti quelli spesi per il Mose, nonostante tutto quello che è successo, siano ritenuti i soldi meglio investiti. Alcuni hanno anche sottolineato come sottrarre acqua dagli immobili voglia dire maggiore durata degli stessi, minori danni e allungamento del periodo tra un restauro e l'altro. È stato per tutti un successo. È una svolta».

Daniela Ghio

