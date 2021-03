GLI ESERCENTI

MESTRE Rosso disperazione. I sentimenti del settore maggiormente colpito dalla crisi pandemica variano dalla rassegnazione alla condivisione delle nuove restrizioni auspicando ristori, passando per la voglia di resistere e non mollare. Bar, pub, ristoranti, pizzerie, accumunati dall'oscillante incertezza tra fatturati azzerati e tasse da pagare, con importi intonsi, gli stessi di sempre.

«TRATTATI MALE»

La ristorazione insomma lacrima, nonostante alcuni segnalino come in fondo tra la zona arancione e quella rossa siamo lì. «Adesso faccio 150 euro al giorno - dice la titolare di Antica Hostaria Dante Alighieri - da lunedì invece farò zero: cosa cambia? Ci stanno trattando proprio male, mentre affitto e bollette arrivano puntuali». Il ristorante Darsena ha diverse convenzioni con gli alberghi vicini, che mandano i clienti a mangiare nel locale; un accordo, allo scoccare del passaggio cromatico, fortemente a rischio. «Gli hotel hanno appena ricominciato a vedere qualche ospite - racconta il gestore - e adesso quando gli dico be' dai, verranno a prendersi i piatti, comprensibilmente mi rispondono eh sì, come si fa, li facciamo mangiare in camera?». Ora, se i bar se la passano meglio dei ristoranti in termini di necessità di programmazione, di certo non si può dire altrettanto per quanto riguarda la consegna a domicilio, prerogativa di chi può soddisfare in modo più efficace le esigenze di pranzi e cene dentro le mura domestiche. «È una disperazione totale da un anno a questa parte - commenta il titolare di Caffè Diemme - non so cosa sia giusto e cosa sbagliato, so solo che per sostenere i costi bisogna lavorare, invece arrivano 1.350 euro di Veritas, cifra incassabile con una settimana di zona gialla; sono rattristato, dovevano sospendere i pagamenti, ma sono troppo impegnati ad invitare la gente a rimanere a casa, quindi a non andare al bar. L'unica nota positiva sono i miei fornitori, molto disponibili nel venirmi incontro. Ora che vaccinino senza sosta, ovunque, nei giardini, nelle piazze, magari ricordandosi pure di qualche aiuto monetario, cosa che Conte ha offerto più volte». Di ristori si parla anche al bacaro del Baffo, dove il proprietario è contento delle nuove restrizioni. «Speravo nella zona rossa - rivela - così poi staremo bene, fuori dall'incubo. Non voglio nemmeno i ristori, mi basta il blocco di bollette e affitto, che non pago da due mesi». Poi il baffo fa due conti: «Solo per tenere aperto dovrei prendere 200 euro al giorno, mentre adesso ne faccio 80, e spesso mi tocca gettare la roba, perché in arancione ti fanno comprare, tu allora apri la mortadella, riva il rosso e alla fine no' se capisse più niente e butti via tutto. Adesso però mi organizzo, mi hanno fregato una volta ma la seconda no».

Al Macao sono al limite di sopportazione. «Siamo un bar serale - dice affranta la titolare - noi già col giallo non lavoriamo, figurarsi col rosso, non ne veniamo fuori e non vediamo l'ora finisca tutto, anche se pare vada sempre peggio». Un briciolo di ottimismo, perché positività, dice, non si può più pronunciare a meno che non si desideri un fuggi fuggi generale, la riserva Franco Favaretto del BaccalàDivino. «È un dramma a cui ci siamo abituati - esordisce - teniamo aperto solo per garantire il servizio, ma meglio non farli i conti, meglio non guardare bus e vaporetti con 50 persone, meglio non commentare le baldorie serali mentre noi chiudiamo. Detto questo, detesto chi piange, perché se ce l'hai nel sangue questo mestiere tieni botta e vai avanti».

«COLPA DI TUTTI»

Per il presidente di Confcommercio Unione metropolitana di Venezia, Massimo Zanon, «è colpa di tutti se siamo in una condizione peggiore di prima. C'è grande preoccupazione e paura - dice - è il momento di usare il cervello, senza allungare i tempi per azioni non più di sostegno, ma di pronto soccorso, perché se hai la febbre a 40 l'aspirina non serve. Insomma se dobbiamo chiudere chiudiamo, ma i danni non devono essere lasciati sulle spalle della singola impresa e dei lavoratori. Non ci hanno fatto lavorare e adesso siamo ancora qui con la pandemia; per carità, forse avrei fatto lo stesso, ma poi bisogna prendersi le proprie responsabilità». Il direttore di Confesercenti Venezia, Maurizio Franceschi, parla della necessità di «prendere atto di una situazione drammatica da affrontare come suggerisce il Cts. Di fronte a un pericolo così grave per la salute, questa è l'unica risposta fino alla vaccinazione di massa, perché è evidente come ogni volta che apriamo poi si deve chiudere, e dunque piuttosto di una continua incertezza che impedisce qualunque programmazione, meglio fermarsi adesso, ristorare subito e vaccinare tutti».

Luca Bagnoli

