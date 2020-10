IL MALUMORE

BELLUNO I ristoratori bellunesi scendono in piazza. Anche Belluno si unisce alle altre città d'Italia dove proteste, cortei e flash mob si susseguono da giorni per dire no all'ultimo Dpcm del Governo Conte. L'appuntamento sarà per lunedì prossimo, 2 novembre, alle 18.30 in piazza dei Martiri. È attesa parecchia gente, perché la manifestazione richiamerà titolari di bar e ristoranti, di palestre e di cinema da tutta la provincia. Sono gli imprenditori rimasti schiacciati dall'ultima stretta del Governo, quelli che oggi dicono di perdere quotidianamente l'80% del fatturato giornaliero. Ci stanno lavorando da qualche giorno, ma solo ieri, una volta ottenuto il via libera dalla Questura, hanno reso nota l'intenzione.

L'IDEATORE

A organizzare è Massimo Bortoluzzi dell'Osteria al Ponte di Borgo Pra, a Belluno. L'oste, d'altra parte, non aveva mai fatto segreto nei giorni scorsi della sua insofferenza verso le decisioni imposte da Roma e aveva anche già lanciato l'iniziativa pacifica di tenere le luci dei locali accese la sera, come segnale di presenza e di resistenza nonostante tutto. «Manifestiamo per difendere tre diritti fondamentali spiega l'uomo - il diritto al lavoro, quello alla salute attraverso lo sport e quello all'istruzione». Dunque scuole aperte e didattica in presenza anche per le classi dalla II alla V superiore per le quali, invece, questa settimana è iniziata la didattica a distanza, bar e ristoranti attivi anche la sera e palestre aperte, è quanto chiederà la piazza lunedì. Ci saranno striscioni, ma non il corteo proprio per evitare di assembrarsi e violare così le normative che questi lavoratori dicono e assicurano di poter rispettare, anche con i locali e i ristoranti aperti dopo le 18 e anche con le palestre di nuovo funzionanti. Non ci sarà un palco «non siamo così organizzati» spiega Bortoluzzi, ma gli organizzatori si stanno muovendo in queste ore per recuperare qualche megafono che, senza alzare i toni di una contestazione che si propone di essere pacifica, servirà per farsi sentire da tutti.

LA POLITICA

È atteso anche il sindaco di Calalzo Luca De Carlo, esponente di Fratelli d'Italia, che ha assicurato la sua presenza dopo esser stato invitato dai promotori. Anche Paolo Vendramini di Ponte è stato coinvolto, ma per quel giorno, a quell'ora, ha già un impegno. Bortoluzzi ci tiene comunque a sottolineare il carattere del tutto apartitico dell'iniziativa. «Il tutto è partito sui social aggiunge l'oste -, ha raccolto il malcontento di chi scriveva contro la misura delle 18, che è stata il colpo di grazia di una situazione già abbastanza difficile per noi. Da lì ho lanciato l'idea e insieme ad altri colleghi di altre parti del territorio abbiamo iniziato ad organizzare. Protestiamo perché non è giusto chiudere tutto per non essere stati in grado di studiare opportune soluzioni, in questi mesi. Si sta mettendo in ginocchio settori e imprenditori che hanno investito soldi per adattarsi e questo non lo accettiamo. Abbiamo atteso per capire se le associazioni di categoria intendevano proporre iniziative, avendo capito di no ci siamo mossi autonomamente. Cosa è andato storto in questi mesi? Tanto per cominciare i giovedì in piazza dell'estate non si sarebbero dovuti tenere quest'anno, il Comune sarebbe dovuto intervenire per bloccare tutto ma così non è stato. Oggi paghiamo gli errori».

LE PERDITE

Lui stesso dice di aver perso l'80% del suo fatturato giornaliero, da lunedì. Trattandosi di un osteria, il lavoro infatti si concentra sopratutto nelle ore serali quando le persone bevono l'aperitivo o escono dopo cena per un calice e quattro chiacchiere. «Apro il locale alle 11 e faccio tutto un dritto fino alle 18, ma durante la giornata si lavora poco - conclude -, tengo comunque aperto ma temo di non riuscire nemmeno a pagare le spese se andrà avanti così».

Alessia Trentin

