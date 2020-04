SPINEA «Ecco le chiavi delle nostre attività, rovesciatele sul tavolo del governo». Un gesto simbolico quello di alcuni esercenti di Spinea che ieri mattina hanno incontrato il sindaco Martina Vesnaver. Si tratta dei titolari di Caffè Coton, Antico Caffé Marconi, Capitolo 1, Semaforo Rosso, La Corte, Italiana Caffè che hanno consegnato le chiavi delle loro imprese al Comune, preoccupati dalla vaghezza e dalla contraddittorietà dei provvedimenti governativi. Troppi i dubbi e i rischi di un'apertura ridotta all'asporto, con regole non ben definite e il rischio di prendere multe. Con la certezza che comunque ciò non basterà a coprire le spese. Gli esercenti hanno poi presentato le richieste della categoria che, oltre alla chiarezza sulle norme per la riapertura, sollecita aiuti a livello fiscale e contributivo. Il sindaco ha spiegato di comprendere la congiuntura economica e ha sottolineato il valore delle piccole imprese che costituiscono il tessuto sociale della città. Su Facebook poi una dura reazione nei confronti del governo: «Sono passate molte settimane, gli operatori sanitari hanno fatto i miracoli lavorando senza risparmiarsi, e tuttavia sono ancora molti, pare, gli interrogativi su questo virus. Ma non possiamo rimanere tutti congelati a tempo indeterminato. Stiamo chiedendo alla cittadinanza sacrifici impossibili da soddisfare». (m.fus.)

