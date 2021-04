Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LOCALIUDINE Una ripartenza a metà, anche meno. L'attesa data del 26 aprile per la riapertura di bar e ristoranti ha deluso le aspettative di molti esercenti della città. Nemmeno il meteo è venuto incontro a chi, dopo una lunga attesa, ha potuto finalmente riaprire i battenti. Le temperature non miti non hanno invogliato a godersi un aperitivo o un pranzo all'aperto. Il primo giorno di ripartenza ha lasciato l'amaro in bocca a tanti...