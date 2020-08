GLI ESAMI

TREVISO Nuovo screening generale per il coronavirus all'ex caserma Serena. La settimana scorsa è scoppiato un focolaio che ha portato al contagio di 136 migranti, più un mediatore culturale, tutti asintomatici. I 293 ospiti del centro sono rimasti in quarantena all'interno della struttura, sia i positivi che i negativi. E domani l'Usl sottoporrà nuovamente tutti al tampone per fotografare l'andamento dell'epidemia. Nella task force ci saranno anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria, e Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i centri di microbiologia del Veneto.

LA SORVEGLIANZA

Nel vertice andato in scena ieri nella Prefettura di Treviso è stata confermata la vigilanza esterna. L'ex Serena resta completamente blindata: sorvegliata a vista giorno e notte. Nessuno può entrare né, tanto meno, uscire. I migranti positivi sono stati sistemati in un edificio isolato rispetto ai negativi. Il punto è che all'interno del complesso le divisioni non vengono rispettate. «Non c'è un pieno rispetto della separazione», conferma il prefetto, Maria Rosaria Laganà. Sabato notte, inoltre, i richiedenti asilo hanno organizzato una festa dentro l'ex caserma sparando musica a tutto volume fino all'1.30. Non sono mancate le polemiche. Ma ieri il prefetto ha provato a ridimensionare l'accaduto.

L'EPISODIO

«Ci è stato riferito che gli stessi migranti erano contenti di essersi liberati del soggetto (arrestato, ndr) che ha aggredito gli agenti e che creava molto scompiglio rivela Laganà poi è comprensibile il disagio, ma più che leggere la cosa come una festa occorre vederla con un po' di comprensione: sono giovani, chiusi in un contesto certamente non felice. Se fanno un po' di baccano ma stanno tranquilli, forse è meglio. Fino ad ora, poi, nessuno si era mai lamentato. C'è una situazione di tensione, se per una sera hanno cercato di superarla con qualche momento di distrazione, forse bisogna anche capirli. Ciò che più conta è che ad oggi il focolaio di coronavirus non è uscito dall'ex caserma. L'Usl ha controllato 53 colleghi di alcuni migranti che lavoravano in aziende del territorio. «Sono risultati tutti negativi specifica Benazzi non stiamo trovando contagi correlati all'ex Serena». Proprio ieri l'Usl ha sottoposto a tampone anche il personale dei supermercati e dei negozi poco distanti dal centro di accoglienza. L'analisi non è ancora completata, ma i primi 20 esami hanno a loro volta dato esito negativo. (m.f.)

