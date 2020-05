LA RIVOLUZIONE

BELLUNO Prelievi senza fila, ma con prenotazione. Dal primo giugno per le analisi del sangue al Centro prelievo di Belluno è necessaria la prenotazione del turno. Una novità introdotta dall'Usl 1 Dolomiti per evitare code e assembramenti e per rendere più sicuro l'ambiente per tutti.

Si potrà prenotare, secondo la disponibilità dei posti e, in caso di imprevisti, annullare fino alla mattina stessa. È possibile fermare il proprio posto online o con telefonata. Si veda nei dettagli come. Per chi fa riferimento ai Centri Prelievo di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore occorre collegarsi al sito istituzionale www.aulss1.veneto.it, selezionare la voce Sportello online, quindi Prenotazione Laboratorio Analisi nel Distretto di interesse. Nella pagina di presentazione del Servizio dev'essere a questo punto selezionata la voce Prenota cliccando qui, con specifica della sede e del servizio richiesto. Verrà allora data la possibilità di scegliere il giorno e l'ora della prestazione. Una volta completati tutti i passaggi il codice Qr che verrà inviato per mail dovrà essere stampato o salvato nel proprio telefonino, di modo da esibirlo il giorno dell'appuntamento. Ci si dovrà presentare al Centro Prelievi circa 10 minuti prima dell'orario stabilito. Per prenotazioni telefoniche basta contattare il Cup al numero verde 800 890 500 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12. Il giorno dell'appuntamento bisognerà arrivare comunque 10 minuti prima e all'ingresso inserire la tessera sanitaria nel distributore di biglietti. Ritardi superiori ai 10 minuti comporteranno la necessità di una nuova prenotazione. Per i punti Prelievo di Agordo, Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo e Lamon è valida solo la prenotazioni telefonica al numero 800 890 500.

Non servirà la prenotazione per questi esami. Al Centro di Belluno per la consegna di campioni ed esami urgenti dal lunedì al sabato dalle 7.10 alle 10, per esami per valutazione della terapia anticoagulante dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11. Non servirà prenotare nemmeno per la raccolta di urina e capelli sulla base di una lista programmata dalla Commissione Patenti, l'accesso sarà il martedì dalle 10.15 alle 12. A Feltre non servirà la prenotazione per la consegna campioni ed esami urgenti dal lunedì al sabato dalle 7 alle 09.30. Anche a Pieve campione ed esami urgenti potranno essere consegnati tutta la settimana dalle 7 alle 9,30, mentre per gli esami per valutazione della terapia anticoagulante si potrà accedere tutti i giorni dalle 9.30 alle 10.30.

A.Tr.

