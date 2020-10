GLI EROI DI CASA NOSTRA

AVIANO Da Davide Cimolai, l'eroe che il Piancavallo può vederlo da casa alzando la testa, a Marco Pantani, che oggi lo vede da lassù. E Vincenzo Nibali, il campione di adesso, e tra qualche anno purtroppo già di ieri. Sono i tre nomi che finiscono sull'asfalto, dipinti dalla vernice spalmata con il pennello o sparata con lo spray già alle nove di mattina, quando la salita che si impenna da Aviano è ancora una strada normale, non lo stadio della corsa.

LA CURVA DEL CIMO

A dieci chilometri dall'arrivo, la salita si arrotola su se stessa e piega a destra. Da un lato la montagna, dall'altro lo spettacolo della pianura, con le dorsali di Cellina e Meduna come due frecce bianche verso il mare. Lì, come in un'arena, ci sono i fan di Davide Cimolai. Uno striscione, le tute del club, la passione che bolle già dal primo mattino. Non è la salita, la riserva di caccia del Cimo. Lui è uomo veloce, ma questa è casa sua. «Sta facendo un gran bel Giro - dice papà Lindo, confuso tra i tifosi del suo Davide -. La corsa non deve terminare qui, a Piancavallo. Incrociamo le dita per domani (oggi, ndr), affinché vada tutto bene. Puntiamo alla vittoria dell'ultima tappa, il volatone che porterà il Giro a Milano. Ma abbiamo messo nel mirino anche San Daniele. Noi ci saremo, per spingere Davide». Il boato, al passaggio del velocista di Fontanafredda, ha tagliato anche le nuvole basse. Cimo ha sorriso, poi ha capito che alla vetta mancava ancora tanto. E si è rimesso a pompare.

PIRATA PER SEMPRE

Avanti ancora, si sale verso il Bornass. Le pietre iniziano a spuntare dall'erba, la montagna si scrolla di dosso la collina. La nebbia rende la salita simile a quella del Galibier, quando in un giorno invernale di luglio (sì, quel pomeriggio faceva freddo, nonostante la stagione) Marco Pantani si mangiava il tour demolendo Jan Ullrich e tutti gli altri. Lì, in mezzo al nebbione in stile padano, ci sono gli irriducibili. Arrivano da Cesenatico, sono quelli del fan club del Pirata. «Qui si è scritta la storia, non potevamo mancare. Il Piancavallo per noi vuol dire tanto, perché qui il Panta ha iniziato a scrivere il suo più bel romanzo al Giro d'Italia». Nell'aria c'è profumo di tigelle e piadine, la griglia è accesa e la carne è pronta. La Romagna sanguina ancora per il suo Pirata, e il Piancavallo diventa un muro del ricordo. Scritte, striscioni, una gigantografia del ragazzo dagli occhi di solitudine e orgoglio. Proprio sul Piancavallo Pantani nel 1998 staccava per la prima volta Alex Zuelle, che l'aveva demolito nella crono di Trieste. Da quel giorno fu sogno per il Pirata e incubo di fatica per la Talpa svizzera. Ieri, il ringraziamento dei fan e un bacio al cielo.

L'IDOLO DI OGGI

Il resto dello stadio di Piancavallo si consegna tra le braccia di Vincenzo Nibali. È amore vero, quello tra il pubblico friulano e lo Squalo dello Stretto. Anche nel 2017, anno dell'ultimo passaggio del Giro su queste strade, il tifo era tutto per lui. Le bandiere con il nome del siciliano, due volte vincitore della Corsa rosa, non si contano nemmeno da Aviano alla vetta. Marco (Pantani) è presente, recita uno striscione. Nibali invece è il presente, e la montagna gli ha dedicato l'ovazione che meritano solamente i campionissimi. Che poi è stata una festa per tutti, senza divisioni. È il ciclismo, con l'aggiunta della voglia dei friulani di ritrovare un po' di normalità sulle montagne di casa.

