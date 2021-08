Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COLTELLO E FORCHETTABELLUNO E' un mese di agosto sopra le righe per la ristorazione a Cortina. Tutti i locali sono pieni, spesso la prenotazione del tavolo slitta di alcuni giorni, perché non si trova posto. La clientela italiana non tradisce, si vedono persino gli stranieri, tutto ciò mentre il lasciapassare verde, necessario per accedere all'interno dei locali, non ha creato alcun intoppo e neppure una diminuzione della clientela, che...