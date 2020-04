GIUSTIZIA

MESTRE Dalle voci che giravano sul contenuto della prima bozza, in un primo momento molti avvocati dubitavano che la loro fosse stata inclusa nell'elenco delle attività considerate essenziali dal Decreto Conte. Verificato che non è così gli avvocati del Foro di Venezia restano operativi e stanno lavorando con molte cautele ed a scartamento ridotto, evitando il più possibile di ricevere in studio i propri clienti con i quali i rapporti vengono mantenuti attraverso mail, telefono e l'utilizzo di sistemi di videochiamata. Come se fossimo ad agosto, tutte le udienze sono state sospese almeno fino al 15 aprile (ma il termine sarà certamente prorogato) ed ogni ufficio giudiziario è stato lasciato libero di organizzarsi autonomamente ma devono essere garantite le udienze per procedimenti e ricorsi d'urgenza, per le direttissime penali e quelle che coinvolgono soggetti che si trovano in stato di detenzione, mentre nel civile devono essere assicurati senza rinvii alcuni procedimenti in materia di diritto di famiglia e che vedono coinvolti i minori. Date le circostanze eccezionali gli ufficiali giudiziari notificano solo via Pec ed il tribunale di Venezia ha avviato una prima sperimentazione delle videoudienze on line, ma i primi tentativi si sono rivelati tecnicamente più complicati del previsto e ci vorrà del tempo per approntare una modalità che deve necessariamente garantire la presenza in video di tutte le parti processuali, giudici, pubblici ministeri, cancellieri, avvocati e detenuti. Nel frattempo gli avvocati si stanno organizzando per scongiurare la paralisi della propria attività professionale ed ai propri iscritti l'Ordine di Venezia sta fornendo dei tutorial per facilitare l'uso di programmi di videochiamate. «Tra colleghi in questo momento stiamo comunicando soprattutto attraverso le app ed i programmi di conference call spiega l'avvocato veneziano Antonella Stefani - mentre gli eventuali collaboratori e dipendenti vengono lasciati a casa. Io mi sono organizzata da casa, mi sono portata dei fascicoli dallo studio dove vado solo un paio di volte alla settimana, ma per evitare contagi la gran parte del lavoro con i clienti la svolgo da remoto. Spero che questa situazione di necessità venga utilizzata per accelerare una vera informatizzazione di tutta la macchina della giustizia che fino ad oggi è stata estremamente lenta. Per parte nostra, insieme con altri colleghi ci stiamo muovendo per organizzare dei corsi di formazione per insegnare a lavorare e consultare il più possibile da remoto». Ma intanto le parcelle non si incassano e per i 2.100 avvocati iscritti all'Ordine di Venezia la durata indefinita dell'emergenza da Coronavirus rischia di avere effetti devastanti. «In quanto partire Iva ed iscritti ad Ordini professionali il decreto Cura Italia non ci ha minimamente presi in considerazione osserva Antonella Stefani - così come non è prevista alcuna tutela economica da parte della nostra Cassa previdenziale ad eccezione del rinvio al 30 settembre delle scadenze di pagamento e temo che questa situazione porterà alla chiusura di molti studi legali a cominciare da quelli più piccoli».

Paolo Guidone

