LA DENUNCIA

VENEZIA Perché i magistrati, il personale amministrativo e della polizia giudiziaria sì, mentre invece gli avvocati no? I presidenti dei Consigli degli Ordini provinciali degli avvocati si chiedono quale sia la ragione dell'esclusione dalla vaccinazione della loro categoria pur essendo indiscutibilmente e, a pieno titolo, parte essenziale di quello che unitariamente viene indicato come comparto Giustizia, si legge nella circolare informativa diffusa a tutti i colleghi, che si conclude denunciando la disparità di trattamento. «La nostra è stata una richiesta estremamente subordinata, siamo perfettamente in linea e condividiamo il piano sanitario, che dà la precedenza alle categorie a rischio, anziani e aventi diritto. La richiesta è sorta nel momento in cui si è visto invocare l'essenzialità del servizio giustizia per ammettere al piano vaccinale tutti i protagonisti del comparto, escludendo però gli avvocati», spiega Giuseppe Sacco, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, che chiarisce: «Non c'è alcuna intenzione di fare polemica, anzi, come già detto ci mettiamo doverosamente in fila, solo che frequentando le stesse aule non comprendiamo le motivazioni». Nella circolare i presidenti riferiscono che la Regione ha risposto che non saranno vaccinati in via prioritaria per due ragioni: perché vanno completate le vaccinazioni delle fasce deboli di popolazione e perché le dosi a disposizione sono limitate. L'Avvocatura veneta non ha mai chiesto e mai chiederà corsie preferenziali, pur contribuendo quotidianamente alla tutela dei diritti dei cittadini e al corretto esercizio del servizio essenziale della Giurisdizione, si legge. Sacco ricorda che in Piemonte, Toscana e Sicilia gli avvocati sono stati autorizzati al trattamento. Nessuna polemica, comunque, solo la constatazione di un'esclusione che non convince.

Alvise Sperandio

