Gli avvocati Fadalti e Calvetti: «Così è molto meglio»

LA BATTAGLIATREVISO I legali degli ex azionisti i e ex obbligazionisti subordinati di Veneto Banca hanno accolto la notizia del ritorno a Treviso del processo con soddisfazione perché all'orizzonte si profila un maxi procedimento giudiziario. E tutta la partita si giocherà davanti ad un solo giudice, quello di Treviso, che esaminerà il caso dell'ex Popolare: il crac delle azioni, la loro vendita condotta con metodi non sempre all'insegna della correttezza, la fine sancita con il decreto del governo che nell'estate scorsa stabilì la...