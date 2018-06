Gli avvocati: anche noi a rischio, bisogna fare prevenzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Il portone dello studio notarile associato Andriola-Amodio ieri mattina era aperto su via Rialto. Il giorno dopo l'omicidio-suicidio che mercoledì mattina ha spezzato la tranquillità del centro cittadino con il rumore dei tre colpi di pistola esplosi da Giuliano Cattaruzzi nella sala riunioni al secondo piano dell'elegante palazzo, un attimo prima di siglare il rogito per la compravendita di un immobile, in strada la vita sembra essere tornata a scorrere nella normalità. Eppure la tragedia avvenuta poco più di 24 ore prima...