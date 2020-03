GLI AVVISI

BELLUNO A seguito della direttiva emanata lo scorso 9 marzo dalla Regione Veneto sulla sospensione o la rimodulazione delle attività aziendali sanitarie, l'Usl 1 Dolomiti ha rivisto l'erogazione di alcuni servizi fino al 15 aprile.

FARMACI

L'attività di distribuzione diretta dovrà essere limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera. Potranno essere erogati i farmaci prescritti alla dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica necessari per la terapia sino a un termine di 3 mesi. In tutti gli altri casi rivolgersi alle farmacie convenzionate del territorio. Per informazioni gli interessati potranno scrivere: per la distribuzione diretta del distretto di Belluno a: farmacia.bl.distribuzionediretta@aulss1.veneto.it; per la distribuzione diretta del distretto di Feltre a: farmacia.fe.distribuzionediretta@aulss1.veneto.it.

CENTRI DIURNI

Le unità di offerta semiresidenziali socio sanitarie e sociali (centri diurni, ecc.) comprese quelle per anziani, persone con disabilità, minori, ecc. resteranno chiusi dal 16 marzo sino a nuova disposizione.

PRENOTAZIONI

Chiusi gli sportelli di prenotazione Cup ubicati nel Distretto 1 presso gli ospedali di Belluno, di Agordo e di Pieve di Cadore; nel Distretto 2 presso l'ospedale di Feltre. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale presso strutture pubbliche o private accreditate con priorità urgente (U) e breve (B) nonché l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico, sia come prime visite specialistiche che di controllo sono comunque garantite e prenotabili. Le prenotazioni potranno avvenire tramite il consueto numero telefonico Cup 800 890 500 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12. Le prenotazioni e l'attività libero professionale intramoenia è sospesa. Il servizio CUP provvederà a contattare gli utenti programmati con altre priorità per informarli della presente disposizione e per la successiva riprogrammazione degli appuntamenti al termine dell'emergenza.

URP

Anche l'Ufficio relazioni con il Pubblico viene chiuso e le sue attività sospese. Per comunicazioni urgenti il pubblico potrà utilizzare le mail: per il distretto di Belluno urp.bl@aulss1.veneto.it; per il distretto di Feltre urp.fe@aulss1.veneto.it.

