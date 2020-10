GLI ATENEI

VENEZIA Aule contingentate, posti prenotati. E frequentanti che si sono drasticamente ridotti: meno di seimila quelli che si prenotano ogni giorni per le lezioni veneziane di Ca' Foscari, un migliaio allo Iuav. Così sta funzionando e così proseguirà la didattica nelle due università veneziane, anche dopo l'ultimo Dpcm che ha imposto le nuove restrizioni. Ieri i rettori di Ca' Foscari e Iuav, Tiziana Lippiello e Alberto Ferlenga, si sono confrontati con i colleghi degli altri atenei veneti, i rappresentanti degli studenti, l'assessore regionale Elena Donazzan, in una riunione virtuale del Coreco, l'organismo che riunisce appunto università e Regione. Una riunione che ha confermato tutti nella decisione di non imporre ulteriori strette alla vita accademica. Nel decreto che sta facendo arrabbiare tante categorie, non ci sono infatti norme stringenti per il mondo accademico, a differenza di quanto previsto per le scuole. La decisione passa così proprio ai Coreco, che per il Veneto ha così dato il suo via libera. Ca' Foscari e Iuav, da parte loro, si sentono con le carte in regola. La ripresa delle lezioni è stata programmata per tempo, con sistemi misti di lezioni in presenza e a distanza, per svuotare le aule ed evitare assembramenti. Il risultato è stato un ritorno a lezione contingentato: in aula si entra solo su prenotazione e i posti sono limitati.

NUMERI E CONTAGI

Né Ca' Foscari, né Iuav si sbilanciano sulle presenze reali rispetto agli anni scorsi. Ma il calo è sostanziale. Ca' Foscari, con i suoi 22mila iscritti, calcola una media di 5.683 studenti prenotati al giorno. Iuav ipotizza di avere una presenza del 25% rispetto ad un anno normale, attorno al migliaio, appunto. Più frequentati i laboratori con il 70% degli studenti in presenza, mentre le lezioni sono in remoto. In queste prime settimane c'è stato anche qualche caso di Covid. Cinque a Ca' Foscari, due allo Iuav. Segnalati e subito isolati con le loro classi. Una situazione sotto controllo.

PRIMI BILANCI

«Questo avvio d'anno è andando abbastanza bene e non crediamo di dover cambiare - spiega Ferlenga - Nel Dpcm non c'è una indicazione forte per quel che riguarda le università. Per questo continueremo a fare quel che stiamo facendo. Va detto che allo Iuav abbiamo messo in sicurezza tutti gli edifici, intervenendo anche sugli impianti di areazione, abbiamo trovati altri spazi per la didattica, ci siamo dotati di termoscanner. Tutto questo ha determinato una situazione di estrema sicurezza». Anche sui due studenti contagiati, Ferlenga si dice tranquillo. «Si tratta di due studenti che hanno preso il virus al di fuori dello Iuav. Ce lo hanno segnalato, abbiamo isolato le classi, che sono state messe in quarantena». In generale le università venete hanno registrato una bassa incidenza del virus, così come una frequenza anche al di sotto di quella consentita. In genere attorno al 25%. «L'impressione è che ci sia un processo di autoregolazione da parte degli studenti - riferisce Ferlenga - che magari restano a casa e seguono i corsi da remoto, se devono affrontare viaggi su mezzi affollati. Anche per questo é giusto che le università restino aperte. Si tratta di una scelta utile alle città e responsabile».

