IMPRESE IN CRISI

MESTRE «Abbiamo un Pil in calo del 10%, pari a 166 miliardi di euro, che corrispondono all'intera produzione del Veneto , che da solo quest'anno perderà 16 miliardi di euro tornando indietro di 21 anni. La situazione è estremamente grave e se non interveniamo entro fine anno in Italia rischiamo di perdere 350.000 piccole imprese e un milione di posti di lavoro».

Con questi numeri da incubo snocciolati ieri da Confartigianato Metropolitana e dalla Cna Metropolitana di Venezia, il comparto dell'artigianato chiede ai parlamentari veneziani di intervenire con misure immediate ed efficaci per scongiurare il rischio concreto che l'intera filiera produttiva venga travolta dai devastanti effetti economici della pandemia.

LE RICHIESTE

Durante l'incontro avvenuto ieri all'Hotel Bologna di Mestre tra i rappresentanti degli artigiani, i segretari metropolitani di Cgil, Cisl e Uil ed i parlamentari veneziani Nicola Pellicani del Partito Democratico, Sara Moretto di Italia Viva e Andrea Causin di Forza Italia, i cosiddetti Corpi intermedi hanno consegnato alla politica veneziana il compito di emendare la Legge di Bilancio attualmente in discussione per inserire una serie di misure ritenute indispensabili per salvare l'artigianato locale e tutto l'indotto veneziano, dando una mano alle catene produttive che prima della pandemia stavano funzionando bene creando valore aggiunto.

«Il nostro sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese ha una straordinario futuro perché combina sostenibilità economica, sociale ed ambientale e sa creare prodotti di qualità e duraturi spiega Siro Martin, presidente di Confartigianato Metropolitana di Venezia - ma per salvarlo servono anzitutto una lotta feroce alla burocrazia, la riduzione di una pressione fiscale divenuta ormai insostenibile, il sostegno al credito attraverso la rete dei Confidi, l'adozione massiccia delle tecnologie digitali e la proroga del bonus edilizia 110 per cento, da applicare anche nei centri storici, misura che è stata una buona idea ma di difficile attuazione e che spaventa gli imprenditori per le gravose sanzioni e revocatorie previste in caso di errori di applicazione, sulle quali deve esserci una moratoria senza la quale le imprese non si mettono in moto. E per il nostro territorio sono fondamentali il rilancio del porto di Venezia e la salvaguardia dei distretti del vetro, della calzatura e della moda, che da sola comprende 600 aziende artigiane con 3.000 addetti».

Nella sola città di Venezia ci sono attività artigiane che quest'anno hanno perso fino all'80 per cento del fatturato, per le quali i ristori già previsti dal Governo non saranno sufficienti.

LE RISPOSTE

«Devono essere previsti anche dei contributi a fondo perduto - ricorda Martin - altrimenti queste attività non avranno la forza di resistere durante i mesi trascorsi prima di poter riprendere normalmente le loro attività. Abbiamo stimato che per salvare l'intero artigianato veneziano servono 4 miliardi di euro».

Preso nota delle richieste più urgenti provenienti dal comparto artigianale veneziano, i parlamentari veneziani si sono assunti l'impegno di portarle subito a Roma. «Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e dobbiamo intervenire in modo rapido perché Venezia sta pagando un prezzo altissimo per gli effetti economici della pandemia assicura Nicola Pellicani per il Partito Democratico e per rimettere in moto l'economia di questa città ho presentato un emendamento alla Legge di Bilancio sul super bonus al 110% nei centri storici ,ma dovremo anche rifinanziare la Legge Speciale . Stiamo anche studiando la possibilità di prevedere dei ristori specifici per le città d'arte nelle quali vi sono attività legate al turismo , alla ristorazione e al commercio che ora sono ferme e che rischiano infiltrazioni mafiose».

Paolo Guidone

