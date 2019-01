GLI ARRIVI PADOVA Ogni anno arrivano a Padova decine di ragazzi che hanno meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ARRIVIPADOVA Ogni anno arrivano a Padova decine di ragazzi che hanno meno di 18 anni. Sono i minori stranieri non accompagnati che devono essere per legge seguiti dai servizi sociali. Dal primo gennaio all'11 dicembre 2018 ne sono stati contattati dal servizio sociale 165, e di questi 124 sono stati presi in carico, quasi tutti maschi. Fra loro i richiedenti asilo sono 27. Perché, molti arrivano nei Cas, i centri di accoglienza dicendo di avere più di 18 anni, ma invece dopo gli esami si comprende che sono minorenni dunque non possono...