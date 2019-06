Gli arrivi non bastano: il turismo frena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIBELLUNO Il turismo cucina a fuoco lento. Forse, troppo lento. E a leggere i numeri dello scorso anno, sembrerebbe mancare anche un po' di sale o qualche altro ingrediente. Perché il sistema non decolla. Aumentano gli arrivi, condizione imprescindibile per poter parlare di movimento turistico. Ma calano le presenze, che in soldoni sono quelle che fanno la differenza dal punto di vista economico. E per una provincia che vuole coltivare la vocazione turistica, sembra essere un controsenso. Alla fin fine, sono i pernotti che muovono...