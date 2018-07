Gli arrestati davanti al giudice scelgono il silenzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTA VENEZIA Sono in corso di svolgimento gli interrogatori di garanzia che coinvolgono i nigerini tratti in arresto a Mestre. La gran parte di questi interrogatori si è tenuta ieri per rogatoria ed è probabile che gli ultimi accusati saranno sentiti oggi.LA SCELTATutti gli africani arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal ruolo effettivo che hanno nell'inchiesta, sullo spaccio di droga davanti alla stazione ferroviaria, che è coordinata dal pubblico ministero Paola Tonini. Una mossa, quella...