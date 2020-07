GLI APPELLI

UDINE Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha scritto una lettera al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, per porre alla sua attenzione «la grave e per certi versi inedita situazione che la città di Udine si trova a fronteggiare in questi giorni». Fontanini ha fatto riferimento alla ripresa «con un'intensità preoccupante» degli arrivi dalla cosiddetta rotta balcanica: «Gruppi di decine e decine di giovani provenienti dall'Afghanistan, dal Pakistan e dal Bangladesh sono infatti ormai quotidianamente rintracciati di prima mattina dalle forze dell'ordine mentre camminano disordinatamente sul ciglio dell'arteria ad alto scorrimento - e senza marciapiedi - che dalla città porta in direzione sud. Stando alle ricostruzioni effettuate delle forze di polizia, il modus operandi di questa tratta di migranti prevede il caricamento la merce umana al confine di Stato e la consegna a Udine, ovvero a una distanza dai valichi sufficiente a scongiurare il rischio di un ritorno in Slovenia. È evidente che ciò costituisce un grave pericolo sia per gli stessi richiedenti che per gli automobilisti. Quanto detto va a sommarsi al fatto che tale dinamica aggrava la sensazione di preoccupazione e di incertezza». Secondo lui, poi, esporrebbe la cittadinanza «a nuovi e concreti rischi di contagio, oltre che di sottoporre il sistema sanitario regionale, di cui i cittadini friulani sono contributori diretti, a nuove pressioni, a discapito dei residenti che pagano le tasse», scrive Fontanini. Da qui la richiesta del sindaco «di prendere in considerazione l'ipotesi di un drastico potenziamento dei controlli ai confini di Stato».

I POLIZIOTTI

A prendere posizione dopo le dichiarazioni di Lamorgese a Trieste è poi il segretario del Sap Fvg Olivo Comelli: «Abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Lamorgese, al termine della visita di ieri a Trieste, che non esiste emergenza rotta balcanica». Comelli rileva che «da metà maggio a oggi, la sola Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato oltre 930 clandestini, a Udine nello scorso fine settimana ne sono stati individuati oltre 150. Per il Sap, la questione immigrazione in questi territori è un'emergenza» e servono i rifnorzi richiesti, i mezzi e le dotazioni.

