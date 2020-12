GLI ANZIANI

VENEZIA Sempre più accesi i riflettori sulle case di riposo presenti in provincia. I casi di Scorzé e Dolo sono i più critici oggi, ma durante la prima ondata sotto l'occhio del ciclone ne erano finiti altri. Alla Residenza Venezia di Catene si era registrata una trentina di morti, poi in estate c'era stato l'ampio focolaio all'Antica Scuola dei Battuti di Mestre, un mese fa a Villa Fiorita a Spinea si era verificata un'altra trentina di decessi, mentre criticità ci sono pure al Mariutto di Mirano. Insomma, le residenze per anziani sono un terreno delicato dove il virus può fare danni irreparabili.

I LUOGHI SICURI

A oggi sono 10 su 31 le case di riposo Covid-free, cioè senza neanche un contagiato né tra gli ospiti né tra gli operatori: il Fatebenefratelli a Venezia; la Piccola Casa Divina Provvidenza del Cottolengo a Venezia; Ca' dei fiori e Anni Azzurri a Quarto d'Altino; Santa Maria del Rosario a Mestre; Residenza Venezia a Catene; Don Vittorio Allegri a Salzano; San Giuseppe del Caburlotto a Spinea; Craup a Stra; Residenza della Salute a Fiesso. Un terzo dunque, ma in una situazione in continua evoluzione, che la stessa Ulss 3 Serenissima monitora con attenzione e non senza preoccupazione. D'altronde la disciplina di questi enti, a gestione privata, dipende in toto dalle direzioni che dopo la recente circolare del ministero della Salute, hanno anche la responsabilità di decidere se e come riammettere alle visite familiari e volontari.

L'azione di sostegno da parte dell'azienda sanitaria è partita con l'inizio della pandemia. C'è un lavoro di collaborazione nell'organizzazione del servizio, gli specialisti sono pronti a dare consulenza per la valutazione e la presa in carico dei casi più delicati, la verifica dei processi e delle situazioni di crisi è costante. In presenza di focolai, sono gli addetti dell'Unità di crisi dell'azienda sanitaria che vanno a ridefinire le modalità anche logistiche di gestione. Oltre una cinquantina di dipendenti, infermieri e operatori socio-sanitari, hanno dato la disponibilità ad andare a lavorare in straordinario nelle Rsa. Più in là, l'Ulss, però non può andare. Quanto ai dati, il picco primaverile del 14 aprile aveva segnato 315 ospiti positivi di cui 34 ricoverati (9,05%) e 317 operatori positivi (3,85%); adesso siamo a 320 ospiti positivi di cui 21 ricoverati (10,32%, uno su dieci) e 167 operatori positivi. Intanto migliora la situazione a Dolo. «Alcuni operatori stanno rientrando - spiega la presidente Anna Maria Miraglia della Residenza Riviera del Brenta - La situazione è ancora critica ma sta migliorando. Nei prossimi giorni, col rientro di gran parte degli infermieri, dovremmo tornare alla normalità». Ogni giorno vengono effettuati i tamponi «e man mano che il personale risulta negativo può riprendere il servizio». E nonostante la grave precarietà con circa il 25% (35 su 140) del personale ammalato, non ci sarebbero stati grossi problemi assistenziali.

FRONTE APERTO

Intanto La notizia del focolaio Covid-19 nel Centro servizi Anni sereni, residenza assistenziale polivalente di via Ronchi a Scorzè, si è abbattuta in paese come un fulmine a ciel sereno. La stessa sindaca Nais Marcon è rimasta sorpresa nell'apprendere che all'interno della struttura l'epidemia si è diffusa in un battibaleno. «La situazione fino a venerdì della settimana scorsa, secondo i dati che ci erano pervenuti, risultava normale. Si sapeva che in precedenza era stato riscontrato un caso positivo, una persona che è poi deceduta di cui non ci è stata data comunicazione di chi fosse e da dove provenisse. All'interno del centro credo fossero state prese tutte le precauzioni». Ma sabato scorso, dopo che tutti gli ospiti erano stati sottoposti al tampone, 62 persone su 120 sono risultate positive. In realtà il numero accertato poi è diminuito a 57 perché 5 campioni sono poi stati riscontrati falsi positivi. Ma a questi si aggiungono anche le positività di una dozzina di operatori. «È una situazione che non ci aspettavamo perché eravamo ligi a seguire comportamenti e norme di sicurezza anti Covid. Ora stiamo collaborando con l'Ulss e rafforzando tutte le misure possibili per far in modo di contenere i contagi spiega il direttore della struttura Andrea Mazzocato - Tutti gli ospiti sono seguiti dai nostri operatori, da medici e infermieri che applicano tutte le norme di sicurezza. All'interno vengono sanificati locali e dispositivi secondo i protocolli e vengono mantenute le distanze di sicurezza». Anni Sereni si compone di 158 posti suddivisi in cinque nuclei. La struttura comprende anche un centro diurno che ospita fino a 30 posti per anziani non autosufficienti con problemi di deterioramento cognitivo o affetti da compromissione funzionale.

