Gli anziani di via Boccaccio: «Divorati dalle zanzare»

LA PROTESTATREVISO Zanzare come fenicotteri agli orti di via Boccaccio. Dove, tra pozzetti e acque stagne, ogni giorno indomiti orticoli ottuagenari rischiano la vita. Non è una boutade, agli orti urbani di via Boccaccio dal 2007 non si vede azione disinfestante. Né larvicidi nelle caditoie. E dunque il giovane presidente Ennio Danesin, 70 anni, ha pensato di scrivere al sindaco. Perché il mese di settembre è il peggiore per il contagio, le zanzare proliferano. E gli utenti medi degli orti rappresentano proprio la fascia più a rischio...