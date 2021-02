Gli anticorpi erano stati creati e hanno funzionato benissimo. Sono due le interdittive antimafia emesse per ditte che stavano lavorando nei cantieri mondiali. Il primo provvedimento amministrativo, che esclude le ditte dalle commesse della pubblica amministrazione, ha interessato l'azienda Garda srl della provincia di Mantova. Lavorava in subappalto alla illuminazione delle gallerie sulla statale 51, con maestranze arrivate da Reggio Calabria in odor di mafia. Dopo gli accertamenti del tavolo interforze della Prefettura è scattata l'interdittiva firmata dal prefetto di Mantova, competente per territorio, sulla base dell'istruttoria fatta a Palazzo dei Rettori. La seconda ditta colpita da interdittiva antimafia è il Consorzio Stabile Marr di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, che aveva subappaltato i lavori, ottenuti dall'Anas sull'Alemagna, a una ditta del Consorzio. Si trattava del consolidamento di due ponti e il rifacimento della strada in altrettanti tratti della vecchia statale, uno a Valle di Cadore e l'altro più a nord, al ponte di Gotres, verso Cimabanche. Il 71% delle quote del Consorzio Stabile Marr risulta controllato dalla società Lara Group srl, che risulterebbe, secondo l'istruttoria riferibile «a soggetti appartenenti al clan camorristico Puca, egemone a Sant'Antimo, nella periferia orientale di Napoli, costituito a fine anni'80 da Giuseppe Puca luogotenente di Raffaele Cutolo e attivo nei settori dell'edilizia e degli appalti». Così la Prefettura di Napoli ha emesso il provvedimento sulla base dell'istruttoria fatta a Belluno.

