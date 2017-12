Gli animalisti: fermate i botti o denunceremo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

No delle associazioni animaliste ai botti sparati dal parco di San Valentino, che aggiungono alle consuete preoccupazioni per cani e gatti domestici quelle per gli animali che nel parco ci vivono. Per questo, Lav, Animalisti Fvg, Lac e Associazione profauna pedemontana invitano l'amministrazione a desistere dall'iniziativa. Adibire un'area che dovrebbe essere unicamente volta ad attività di benessere e all'educazione ambientale allo sparo di pericolosi fuochi artificiali - spiegano - significa non solo ignorare il patrimonio e la vocazione...