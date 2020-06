IL RICONOSCIMENTO

PORDENONE Seicento angeli in moto che si muovono su due ruote sulle strade della nostra penisola, durante l'emergenza Covid hanno portato i farmaci alle persone con sclerosi multipla e ora hanno ricevuto il plauso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La presidente nazionale Sara Feliciangeli è diventata un cavaliere del Lavoro a due ruote, mentre sul nostro territorio provinciale gli angeli in moto insigniti dell'onorificenza sono Matteo Tam, Davide Vicenzi, Alessandro Da Re, Enrico Antonio Chillemi, Denis Vedruscolo, Elvis Musso, Ubaldo Manco, Giuseppe Del Piero.

I centauri dell'associazione Angeli in Moto (www.angeliinmoto.it) hanno garantito un servizio volontario di pubblica utilità per semplificare la vita delle persone con sclerosi multipla e delle loro famiglie, moltiplicando il loro impegno a fianco dell'Associazione italiana sclerosi multipla. Non si sono persi d'animo e ad ogni chiamata, hanno scaldato i motori, nemmeno il virus li ha fermati. «È dal 2016 che gli Angeli in Moto ci sono dice la presidente Deborah Magaraci ; la loro presenza è stata importante durante la pandemia, sempre al fianco di Aism, per qualsiasi esigenza anche durante la manifestazione per raccogliere fondi per le piante aromatiche».

Un'annata non semplice a livello sociale per chi ha vissuto il lockdown, non è stato possibile usufruire delle terapie come al solito e questo ha aggravato la situazione delle persone più fragili che hanno necessità di muoversi, fare esercizi, ma anche di partecipare fisicamente agli incontri, scambiare opinioni, relazionarsi. Tutto questo è andato in lockdown e con esso il morale dei pazienti che ora possono tirare un sospiro di sollievo, dopo che la sede Aism di via Nogaredo è stata attrezzata e igienizzata secondo un rigido protocollo.

Proprio il Dossier Covid e SM pubblicato da Aism e consegnato alle istituzioni italiane ha evidenziato come oltre il 60% delle persone ha avuto difficoltà a reperire i farmaci. Il 42% dei centri ha rimandato sedute di trattamenti infusionali, molti hanno dovuto addirittura interrompere la terapia perché non avevano la possibilità di raggiungere il centro clinico presente in un'altra regione.

La collaborazione di volontariato tra Aism e Angeli in Moto è nata nel 2016 e si è rafforzata proprio in questo momento di pandemia, estendendosi in tutta Italia. Da marzo, gli Angeli in Moto, hanno consegnato i farmaci a domicilio alle persone con sclerosi multipla colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal virus sars-cov-2, poiché a causa della fragilità del loro sistema immunitario hanno dovuto adottare ancora più cautele e misure di isolamento più rigide per evitare il contagio.

