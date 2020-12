GLI AMMINISTRATORI

VENEZIA In prima linea nella lotta contro il virus. Ma anche per cercare di dare risposte e aiuti ai cittadini, districandosi tra ordinanze e Dpcm e all'occorrenza lanciando appelli al rispetto delle regole. E come se non bastasse senza far venire meno il funzionamento della macchina amministrativa. Sono i sindaci e tutti gli amministratori pubblici, da mesi alle prese con l'emergenza sanitaria. Per tutti c'è un impegno considerevole fatto soprattutto di riunioni sempre più spesso virtuali ma anche di incontri e appuntamenti negli uffici comunali, con la preoccupazione rivolta alle conseguenze sanitarie e a quelle economiche. Un carico di lavoro ritenuto indispensabile ma che espone sindaci, assessori e consiglieri comunali al rischio contagio da Covid-19, tanto che nelle 44 amministrazioni comunali veneziane i casi di contagi ormai sono ampiamente diffusi, addirittura con tre sindaci risultati positivi.

La maggior parte di chi è risultato positivo al virus, ha voluto renderlo pubblico da subito, spesso attraverso i propri social per sensibilizzare la cittadinanza e sottolineare che davvero il Covid non guarda in faccia nessuno. Così ha agito la sindaca di Noale Patrizia Andreotti, risultata positiva durante il ponte dell'Immacolata e ora in attesa dell'esito del secondo tampone, effettuato prima del weekend. «Temevo particolarmente questa seconda ondata - confida - noi sindaci, per quante cautele prendiamo, siamo sempre fuori, non possiamo fare tutto in smart working. Il sindaco c'è sempre ed è giusto che sia così, soprattutto in emergenza. Ma questo porta a frequentare persone, uffici, non è possibile rimanere in contatto solo con il proprio staff. Sapevo di essere esposta, avevo anche chiesto alla mia segreteria che segnasse in quali uffici ero passata, per avere una mappatura dei contatti». La sindaca è risultata positiva a municipio chiuso e ha contagiato solo suo marito. Negativa anche la vice Alessandra Dini, subito sottoposta a test per poter svolgere le veci in presenza. «Siamo esposti - prosegue Andreotti - ma rischiamo anche di contagiare a nostra volta e nonostante le mille precauzioni prese da settimane. Ai miei cittadini in questi giorni ho chiesto di collaborare: non creiamo ulteriori situazioni di rischio». Ai primi di dicembre, sempre nel Miranese, ha annunciato la propria positività anche il sindaco di Martellago Andrea Saccarola. A Cavarzere il terzo primo cittadino contagiato: Henri Tommasi, che a novembre aveva annunciato la sua positività, quella moglie, del figlio di appena 3 anni e del suocero.

Il virus non ha risparmiato nemmeno gli amministratori jesolani. Sabato scorso è toccato al consigliere comunale Lucas Pavanetto, attualmente in isolamento nelle propria abitazione. «Mi sono sempre reputato un positivo ha spiegato -, non pensavo però che questo termine potesse essere anche fastidioso e in alcuni momenti doloroso. Fortunatamente le persone a me care e i miei colleghi, i miei conoscenti, sono tutti protetti e risultati, ai test, negativi». Sempre in città nei giorni scorsi il virus ha toccato anche all'assessore Esterina Idra, anche lei in isolamento fiduciario. Sabato scorso per precauzione la giunta ha effettuato il tampone, per tutti risultato negativo. Ma in ogni caso il sindaco Valerio Zoggia ha annunciato un taglio agli incontri in presenza: «Tutti siamo esposti ha ribadito il primo cittadino i cittadini giustamente si rivolgono sempre a noi, l'attenzione però va aumentata, ho deciso di limitare ulteriormente gli incontri per quanto possibile». A Eraclea, era risultato positivo per 21 giorni il consigliere comunale Lorenzo Manfrè che appena guarito ha donato il proprio plasma e lo stesso farà domani. Il Covid non ha risparmiato nemmeno le amministrazioni di Portogruaro con i casi degli assessori Pietro Rambuschi e Luigi Geronazzo, ma anche dei consiglieri Alessandra Zanutto e Renato Stival. E poi quella di San Donà, con il consigliere comunale Costante Marigonda. Significativo l'appello ribadito ieri dal sindaco di San Michele-Bibione, Pasqualino Codognotto, Comune in cui il contagio ha toccata due dirigenti e una vigilessa: «Dobbiamo tutti aumentare il livello di guardia spiega . Nei municipi gli incontri sono tutti da remato. Serve attenzione soprattutto nei prossimi giorni. Non è vero come dice qualche parlamentare che ci vogliono togliere il Natale, quest'anno il regalo più bello che possiamo farci è limitare gli incontri e stare a casa».

