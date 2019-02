Gli ambientalisti: «Un bluff, illusi dal comunicato del ministero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI AMBIENTALISTIVENEZIA «Un'illusione durata poche ore, praticamente un bluff». La gioia iniziale si è trasformata presto in delusione cocente per gli ambientalisti veneziani che, mercoledì mattina, avevano appreso la notizia dell'incontro a Roma tra il ministro Toninelli e i rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche nel quale si sarebbe concordata una soluzione per le grandi navi fuori dalla Laguna. «Una notizia troppo bella per essere vera - commentavano ieri da AmbienteVenezia -. Infatti abbiamo appreso che già nel...