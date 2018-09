Gli ambientalisti: «Sono solo parole Il divieto e i progetti ci sono già»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTI«Il ministro non può tergiversare: prendere posizione oggi non vuol dire nulla, e nel frattempo le grandi navi continuano a passare nel canale della Giudecca». Va giù secco Armando Danella, uno dei portavoce di Ambiente Venezia e membro del comitato No Grandi Navi. IL DECRETO«Sono stato io a scrivere al governo qualche mese fa - spiega Danella - sono sei anni che sosteniamo quanto Bonisoli ha commentato su Facebook, che Venezia deve essere tutelata. Al ministro basterebbe appellarsi al decreto Clini-Passera, che già esiste e...