GLI ALTRI POSTI

VENEZIA Non tutto è perduto per chi, a causa di una manciata di voti in meno, è rimasto momentaneamente escluso dai giochi. Succede ad ogni elezione che la formazione iniziale del Consiglio non corrisponda a quella definitiva, che dà il via libera al mandato dell'amministrazione. Tra gli eletti, infatti, ci sono alcuni papabili al posto di assessore, tra cui alcuni uscenti cui il sindaco Luigi Brugnaro potrebbe riconfermare le deleghe.

I FUCSIA

Solitamente gli assessori vengono presi in buona parte dai consiglieri eletti, anche se nulla impedisce al sindaco (come è accaduto sempre) di avvalersi di professionalità esterne. Dando per scontato che alla lista Brugnaro saranno assegnati meno referati rispetto al mandato precedente, occorre pensare che almeno quattro saranno gli assessori di nomina diretta. Nel caso di due consiglieri destinati a diventare assessori, si aprirebbero le porte per Barbara Casarin (272 preferenze) e Francesca Rogliani (243), consigliere uscenti. Un altro fucsia in Giunta farebbe entrare Giorgia Pea (226 voti) già presidente della Commissione Cultura. Un quarto consigliere nell'esecutivo porterebbe anche l'ex capogruppo Alessio De Rossi (214). Dietro ancora ci sono Chiara Visentin (167) e Maurizio Crovato (161) entrambi consiglieri uscenti.

FORZA ITALIA

Una chiamata più che probabile in Giunta di Michele Zuin, precedente assessore al Bilancio, porterebbe in Consiglio comunale Deborah Onisto. Fino alle 17 di ieri, però era in testa per la successione Saverio Centenaro con 249. Successivamente, un riconteggio ha tolto 10 voti a Zuin e ne ha assegnati altrettanti alla Onisto.

LEGA

Il Carroccio teoricamente dovrebbe avere il vicesindaco e, forse, due assessori. Dato per scontato che il vice sarà l'attuale segretario provinciale Andrea Tomaello (non presente in Consiglio), almeno un consigliere dovrebbe lasciare spazio. In questo caso ci sarebbe pronto a subentrare Nicola Gervasutti. Nel caso di un altro assessore consigliere, entrerebbe anche Paolo Tagliapietra.

FRATELLI D'ITALIA

A questo partito, secondo gli accordi spetterebbero tra uno e due assessori. Nel caso in cui Francesca Zaccariotto venisse chiamata in Giunta, entrerebbe in Consiglio Maika Canton, che lo scorso mandato era in Consiglio come civica Boraso. Ad un solo voto di distanza c'è Helenia Baban e a tre Toni Cavaliere. E si sa che nei giorni successivi al voto le posizioni non sono mai definitive. Soprattutto quelle separate da un pugno di voti.

